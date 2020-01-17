Полторы тысячи домов Рязанской области ждет капремонт в новом сезоне

В новом сезоне программы капитального ремонта планируют привести в порядок почти полторы тысячи многоквартирных зданий Рязанской области. Сейчас в фонде капремонта идет подготовка к проведению торгов, чтобы определиться с подрядчиками. Сумма, выделанная на эти цели — 2,5 миллиарда рублей.

Программа капремонта направлена на улучшение жилищных условий, информирует ГТРК "Ока", однако, как показывает практика, ремонт может принести немалые проблемы. Так, в прошлом году при замене кровли на жилых зданиях кровли было залито несколько домов: на улице Семена Середы рабочие ремонтировали крышу в снег, а в поселке Строитель велись работы в мартовский дождь.



Вместе с тем, но улице Маяковского во время капремонта двухэтажки в квартирах прорвало канализацию. Кроме того, в этом доме был запланирован полноценный ремонт, а заменили только крышу и систему холодного водоснабжения. В прошлом году в рамках капремонта в ста домах установлены "умные" лифты. Но и здесь жители столкнулись с нарушением сроков работ и поломками в процессе их эксплуатации.



Виктория Сорокина, директор по организации и проведению капремонта Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области сообщила что подрядным организациям начислена неустойка за дни просрочки. "Что касается качества работ, то мы выходим на комиссии по этим домам, направляем претензионные письма, чтобы подрядчики устранили возникшие дефекты".



Регион пока не может похвастаться положительными результатами проведения капремонта. В настоящее время решается вопрос о создании здоровой конкуренции - в торгах должны принимать участие больше подрядчиков.