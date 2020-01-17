Редчайший изумруд найден на Урале

Изумруд весом в полкилограмма найден на Мариинском прииске на Урале. Стоимость редчайшего камня оценивается в 55 тысяч долларов. По цвету, как отметили на входящем в госкорпорацию "Ростех" предприятии, он относится к первой категории, а по сорту — ко второй.

Рабочие очистного забоя нашли драгоценный камень на глубине 260 метров. Они получат премии после продажи камня, сообщает РИА Новости.

Найденные на Мариинском прииске изумруды неоднократно становились "визитной карточкой" Свердловской области. В 2015 году здесь был найден изумруд "Губернаторский" массой более килограмма. Гохран признал драгоценный камень уникальным. Крупнейший за последние 30 лет изумруд рабочие предприятия нашли в мае 2019 года. Его вес составил 1,6 килограмма.

За 2019 год было найдено на Мариинском прииске было найдено еще три камня высокого качества весом 80, 175 и 264 грамма. Их стоимость оценивается в 8,8, 19,3 и 29,1 тысячи долларов соответственно.

Мариинский прииск создан на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения. Ежегодно здесь добывают 150 килограммов изумрудов, 15 килограммов александритов и более 5 тонн бериллов.