Мать, заморившая трехлетнюю дочь голодом и жаждой, получила срок и 7 тысяч штрафа

В Кирове суд приговорил Марию Пленкину, которая оставила свою дочь одну запертой в квартире без воды и еды. Она была признана виновной в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью. Судья назначил ей наказание 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Также Пленкина заплатит штраф в размере 7 тысяч рублей. Отбывать основное наказание осужденная будет в колонии общего режима.

Тело трехлетней девочки обнаружила бабушка 20 февраля 2019 года. Девочка лежала без одежды. В квартире была температура +15 градусов, раскиданы игрушки, разбросан мусор, не было еды и воды, сообщает ТАСС. Причиной гибели ребенка стало обезвоживание, голодание и общее переохлаждение организма.

Следствие выяснило, что с 13 по 20 февраля Пленкина находилась у подруги, посещала ночной клуб, парикмахерскую, при этом утверждала, что за ребенком присматривают. Кроме того, перед уходом она перекрыла все вентили с водой. Все это время девочка не могла попить. При этом мать говорила, что оставила дочери две бутылки йогурта, мясо курицы и упаковку сарделек.

Экспертиза признала женщину вменяемой. Следователям женщина рассказала, что действительно оставила девочку дома одну на несколько дней, но не желала ей смерти. Подруги Пленкиной сообщили, что она ранее высказывала мысли о том, чтобы сдать ребенка в соцучреждение, передает РИА Новости.