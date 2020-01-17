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Новости Медицина

17 января 202011:33

В Улан-Удэ женщина умерла из-за самолечения парацетамолом

Global Look Press

В Улан-Удэ женщина умерла от передозировки парацетамола. 24-летнюю пациентку доставили в республиканскую клиническую имени Семашко, однако спасти ее врачам не удалось.

"Когда поступила эта пациентка, ей был проведен комплекс мероприятий по антидотной терапии, то есть мы вводили препараты, которые обезвреживают остатки токсического вещества, – рассказали представители медицинского учреждения. – К сожалению, даже такая интенсивная терапия не позволила стабилизировать ее организм".

Состояние женщины усугубил целый ряд факторов – в частности, диета, при помощи которой она пыталась похудеть. Неправильное питание нарушило работу ферментной системы печени. Кроме того, ранее пациентка перенесла инфекцию вирусного гепатита В.

Эксперты отмечают, что парацетамол, который принимала женщина, во всем мире признан ведущим лекарственным препаратом, поражающим печень и вызывающим тяжелые некрозы, которые зачастую требуют трансплантации органов.

"Максимальная суточная доза парацетамола, разрешенная в нашей стране – 4 грамма или 8 таблеток. Пациентка принимала парацетамол по 3 грамма (6 таблеток) в течение трех дней одновременно с двумя таблетками аспирина и другими препаратами. Это привело к смертельному повреждению печени", – рассказала главный внештатный фармаколог больницы Александра Данчинова. Она настоятельно рекомендовала пациентам соблюдать дозировку и не заниматься самолечением.

Парацетамол – один из самых распространенных анальгетиков в мире, обладающий противовоспалительным, жаропонижающим и болеутоляющим эффектом. Он внесен как в список важнейших современных лекарственных средств ВОЗ, однако его доступность и невысокая стоимость зачастую провоцирует передозировку этим лекарством. Пациенты не всегда знают о том, что планка безопасности у этого препарата очень низкая.

 

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