Пассажир легковушки умер после столкновения со встречным грузовиком. Видео

В Сети появилась запись с регистратора, запечатлевшего аварию с летальным исходом, произошедшую в минувший четверг, 16 января, на трассе в Краснокамском районе Башкирии.

Женщина 34 лет, находившаяся за рулем автомобиля ВАЗ, не справилась с управлением. Автомобиль занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовиком "Урал".

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД РФ, в больнице оказалась сама предполагаемая виновница ДТП и ее 34-летний пассажир. Последний скончался от полученных травм вечером того же дня.