Экипаж Андрея Каргинова стал победителем "Дакара"

В Саудовской Аравии завершился двенадцатый, заключительный этап ралли-рейда "Дакар-2020". Победу в соревнованиях грузовиков одержал экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова.

Экипаж в составе рулевой Андрей Каргинов, штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов, выиграл 12 этап гонки и стал победителем ралли-рейда в общем зачете. Это вторая победа Каргинова на "Дакаре". Первый раз Андрей выигрывал гонку в 2014 году.

Второе место в итоговом протоколе занял также представитель "КАМАЗ-мастер" Антон Шибалов. Третий результат у белорусской команды МАЗ под управлением Сергея Вязовича. На четвертом месте КАМАЗ Дмитрия Сотникова. Четвертый экипаж "КАМАЗ-мастер" Эдуарда Николаева после аварии выступал вне конкурса.