Следователи выясняют причины побега девочки, найденной живой в подвале

Ночью в подвале нашли пропавшую два дня назад 10-летнюю девочку. Сегодня следователи допрашивают жителей Карасука и выясняют обстоятельства происшествия. Как стало известно со слов очевидцев, Алёна скрывалась от разыскивающих её жителей Карасука из-за того, что боялась полицейских.

"Вести Новосибирск" напоминают, в среду Алёна Касталанова не вернулась домой из музыкальной школы. На поиски ребенка вышли полиция, спасатели и десятки добровольцев. Осматривали жилые дома, гаражи, магазины, опрашивали соседей и одноклассников. Местонахождение девочки подсказала охотничья собака, она привела хозяина в подвал местного общежития.

Ребенка немедленно госпитализировали. Врачи диагностировали обезвоживание, переохлаждение и небольшое обморожение стоп. Ни травм, ни следов употребления алкоголя или психотропных веществ не выявлено. В обстоятельствах произошедшего будут разбираться правоохранительные органы.

Отметим, что ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". теперь уже расследование этого дела будет проводиться в другом ключе. В настоящее время специалисты пытаются выяснить причины, побудившие девочку уйти из дома.