Гон сбежал, когда все расслабились

Экс-глава автоальянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон признался, что ждал конца года, чтобы бежать из Японии, так как в период новогодних праздников все расслабляются, передает ТАСС.

В интервью одной из газет он рассказал, что это был хороший момент: "Меня застали врасплох, когда арестовали, а я застал их врасплох, уехав".

Отвечая на вопрос, почему, по его мнению, в отношении него было начато расследование, Гон ответил, что это было просто.

"Я известный человек и иностранец". Я не уверен в том, что меня будут судить в Ливане, — добавил Гон. — Но в Ливане, во Франции или в Бразилии есть законы, чтобы защитить себя", — отметил менеджер.

Как сообщалось, прокуратура Токио арестовала Гона 19 ноября 2018 года. Он обвиняется в финансовых махинациях. В апреле прошлого года Гона, имеющего гражданство Франции, Бразилии и Ливана, освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог. Суд по делу Гона должен был начаться весной.

В конце 2019 года Гон бежал из Японии в Ливан через Турцию. По данным СМИ, его вывезли в ящике для аудиоаппаратуры, который без досмотра погрузили в частный бизнес-джет.

Гон не раскрывает подробностей своего бегства. Во время пресс-конференции, которая состоялась в Бейруте 8 января, Гон обвинил официальные лица Японии и руководство компании Nissan в сговоре против него.