Стало известно, зачем на дорогах бесснежной Москвы работают снегоуборщики

В середине зимы в столичном регионе продолжает стоять весенняя погода: зеленая трава, лужи. Снег, который меньше, чем на сутки порадовал москвичей несколько дней назад, быстро растаял.

Вот и в ближайшие выходные – 18-19 января, на которые приходится праздник Крещения, морозов и даже более-менее ощутимого "минуса" не ожидается.



Как поясняют в Центре погоды ФОБОС, в Москве погода ожидается весенней, как в начале марта: переменная облачность, без осадков, температура от нуля до плюс трех.

В соцсетях, тем временем, жители столичного региона публикуют фотографии и видеокадры работы снегоуборочной техники на дорогах Москвы и удивляются этому факту.

Руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин в комментарии РИА Новости пояснил, что такая спецтехника применяется в городе не только во время сильных снегопадов, но и для уборки небольшого количества снега или снежной жижи.

По его словам, "от уборки дополнительных пятисот метров хуже и грязнее в Москве точно не будет".

Орешкин также добавил, что кроме уборки снега (которого в Москве в этом году действительно не очень много) дорожники зимой проводят и другие работы по содержанию и уборке улиц – например, промывают знаки дорожного движения, барьерные ограждения и тоннели.