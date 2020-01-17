Лавров ответил на вопрос о дальнейшей работе

"Мне поручили исполнять обязанности три дня назад. Я исполняю", — так ответил на вопрос, сохранит ли он пост в новом правительстве Михаила Мишустина, исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров.

Возглавляемое Дмитрием Медведевым правительство 15 января 2020 года после Послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию подало в отставку, напоминает РИА Новости. Новым главой правительства с одобрения Госдумы стали Михаил Мишустин. Он уже приступил к формированию своего кабинета министров. 17 января Мишустин встречается с Дмитрием Медведевым, который передаст новому главе российского правительства дела.

Журналистка на пресс-конференции по итогам 2019 года поинтересовалась, желает ли Лавров остаться в правительстве.

На это 69-летний Сергей Лавров добавил под смех зала:

"Вы все-таки давно, наверное, журналисткой уже работаете. Наверное, сами понимаете… Видите, все засмеялись".