Женщину приговорили к 25 годам тюрьмы за отравление мужа глазными каплями

Американку приговорили к 25 годам тюрьмы за то, что она отравила мужа глазными каплями. Как сообщает ABC, суд признал жительницу Южной Каролины Лану Клейтон виновной в умышленном убийстве.

Сообщается, что в июле 2018 года женщина добавила капли для глаз в напиток мужа, 64-летнего Стивена Клейтона. Спустя два дня мужчина скончался. Экспертиза установила, что он отравился тетрагидрозолином – веществом, входящим в состав препарата, снимающего раздражение глаз.

Обвинители сочли, что Лана Клейтон знала: капли не имеют вкуса и запаха, поэтому их присутствие в напитке муж не заметит. Кроме того, женщина выбросила телефон супруга, чтобы он не смог обратиться за помощью. Затем она сожгла его завещание, и это подтолкнуло сторону обвинения к выводу, что женщина избавилась от мужа, чтобы унаследовать его состояние и имущество.

Сторона защиты, в свою очередь, настаивает на том, что Лана Клейтон была жертвой домашнего насилия. За пять лет брака Стивен Клейтон неоднократно избивал, душил и насиловал жену, заявили адвокаты женщины.

Сама Клейтон призналась, что не собиралась убивать мужа: она хотела лишь, чтобы ему стало плохо и он оставил ее в покое.

По закону Южной Каролины за умышленное убийство виновный может быть приговорен к смертной казни. Клейтон избежала высшей меры наказания, признав свою вину.