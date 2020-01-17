"Братский народ": Захарова прокомментировала отставку украинского премьера

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщение об отставке украинского премьер-министра Алексея Гончарука. Соответствующий комментарий она опубликовала в Facebook.

"Вот теперь я понимаю, что означает выражение "братский народ", – написала она. – Вместе во всем".

Ранее 17 января стало известно, что глава украинского правительства подал в отставку. Он передал прошение о своем уходе президенту Украины Владимиру Зеленскому, и тот пообещал рассмотреть его.

15 января в отставку ушло российское правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Днем позже президент России Владимир Путин назначил главой кабинета министров Михаила Мишустина.

Мишустин и его предшественник должны встретиться в Доме правительства 17 января. В ближайшие дни новый премьер пообещал назвать состав нового правительства.