Сергей Карякин занял второе место на "Дакаре" в соревнованиях багги

В Саудовской Аравии завершился ралли-рейд "Дакар-202". Российский гонщик Сергей Карякин занял второе место в категории багги.

На заключительном двенадцатом этапе Сергей Карякин занял четвертое место. Этот результат помог 28-летнему гонщику остаться на втором месте в общем зачете. Победу в общем зачете одержал американец Кейси Карри. Третьим стал чилиец Франсиско Лопес Контардо.

Сергей Карякин во второй раз принимал участие в "Дакаре" в категории багги. Ранее Сергей выступал в соревнованиях квадроциклов, и в 2017 выиграл ралли-рейд.