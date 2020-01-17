Соловьев не дал Амнуэлю оправдать убийство дипломатов

Ведущий авторской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" в прямом эфире сорвался на крик в споре на историческую тему с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.

Журналиста возмутило явное несогласие приглашенного эксперта с тем, что Польше не мешало бы извиниться за замученных до смерти во время советско-польской войны советских граждан.

При этом ведущий подчеркнул, что в отличие от Польши, Россия признала факт расстрела в 1940 году 4,5 тысяч польских офицеров в Катынском лесу и официально извинилась. "Россия извинилась за Катынь, а вы извинились за красноармейцев? Хочу напомнить, как себя вела Польша по отношению к Советскому Союзу в течение тридцатых годов. Сколько было ликвидировано дипломатов на территории Польши?", — негодовал Соловьев.

В ответ Амнуэль попытался оправдать убийство сотрудников дипмиссии, заявив, что их уничтожали люди, чьи семьи "убивались в СССР". Это высказывание вывело ведущего из себя.

"Правильно ли я понимаю, что вы оправдываете тех, кто убивал в Катыни, потому что их семьи в 20-е годы замучили вы в Польше? Сколько времени прошло между трагедией Катыни и трагедией погибших сотен тысяч красноармейцев в польских лагерях? Что такое 20 лет для этого поколения? При том, что Польша планировала вместе с Гитлером удар на Россию. Польша позиционировала себя как главный геополитический враг Советской России", — возмутился Соловьев, добавив, что режим маршала Юзефа Пулсидского был не чем иным, как нацистской диктатурой.

Ровно 75 лет назад, 17 января 1945 года Красная Армия освободила Варшаву. Министерство обороны обнародовало документы, посвященные освобождению Варшавы от гитлеровских войск. В подборку включены, как ранее рассекреченные материалы, так и документы, которые никогда прежде не публиковались.

Красная Армия потеряла в боях за Польшу 600 тысяч солдат, и теперь в этой стране сносят памятники красноармейцам и полякам, боровшимся с гитлеровцами. А в музее войны в освобожденной Варшаве красноармейца называют оккупантом.