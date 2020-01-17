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17 января 202012:50

Из-за метели в Томской области отменено движение автобусов

Вконтакте/Жесть Томска

В пятницу в Томской области отменено движение автобусов на междугородных, межмуниципальных и межрегиональных маршрутах из-за обильного снегопада и метели.

По предписанию УГИБДД МВД России по Томской области движение приостановлено по направлениям федеральной автодороги Р-255 "Сибирь", а также трассах Томск – Каргала – Колпашево, Томск – Мариинск, Камаевка – Асино – Колпашево.

По информации ГТРК "Томск", движение общественного транспорта будет восстановлено после нормализации дорожных условий.

 

Ранее в области выпало большое количество осадков, порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду, на дорогах появились снежные заносы. Так, из-за тяжелых погодных условий, утром в Кривошеинском районе произошло смертельное ДТП — при лобовом столкновении легковушек погибли два человека.

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