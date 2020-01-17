Машины, вылетевшие на тротуар после ДТП в Пензе, едва не сбили пешеходов. Видео

Пешеходы чуть было не стали жертвами столкновения двух легковушек, произошедшего в минувший четверг, 16 января, на пересечении улиц Чехова и Долгова в Пензе.

Кроссовер врезался в легковушку, водитель которой попытался проскочить перекресток. После аварии машины вылетели на тротуар, где находились две девушки, как раз собиравшиеся переходить дорогу.

Транспортные средства оказались в опасной близости от людей, но, по счастливой случайности, не задели их.