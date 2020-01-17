Александра Горячкина повела в счете в матче за шахматную корону

Во Владивостоке продолжается матч за звание чемпиона мира по шахматам среди женщин между россиянкой Александрой Горячкиной и китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. В восьмой партии Горячкина победила действующую чемпионку и вышла вперед в матче 4,5:3,5.

В восьмой партии Александра играла белыми и одержала победу на 45 ходу. Таким образом россиянка вышла вперед в матче, в котором осталось провести четыре матча. Следующая партия запланирована на субботу 19 декабря.

Матч за шахматную корону состоит из 12 партий. Первые шесть прошли в Шанхае, после чего чемпионка и претендентка продолжили матч во Владивостоке. Имя чемпионки мира станет известно 24 января.