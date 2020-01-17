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Послание Федеральному Собранию 6 минут назад

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17 января 202013:38

Глава ВЦИОМ: Послание-2020 повысило рейтинг Путина

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров 17 января дал пресс-конференцию, на которой рассказал о реакции граждан России на тезисы, изложенные президентом в Послании Федеральному Собранию, которое он огласил 15 января в столичном "Манеже".

Федоров сообщил, что после этого Послания рейтинг одобрения деятельности главы государства повысился.

По его словам, по данным на 16 января 67 процентов опрошенных сказали, что одобряют работу Путина на посту президента. Этот показатель на 3 процента выше, чем было днем ранее, передает "Интерфакс",

Федоров также сообщил, что в то же время на 3 процента снизилась доля тех, кто негативно оценивает его (с 27 до 24 процентов).

Согласно данным опроса, почти половина (49 процентов) респондентов считает, что Путин, выступая с этим Посланием, был убедительным; противоположного мнения придерживается 8 процентов опрошенных, сказал глава ВЦИОМ.

В целом, по словам Федоров, больше половины опрошенных (около 60 процентов) полагают, что выступление было интересным, 30 процентов признались, что Послание произвело на них "полностью положительное впечатление", 51 процент – "скорее положительное".

Таким образом, резюмировал глава ВЦИОМ, четыре пятых населения России Послание впечатлило позитивно, а 14 процентов респондентов придерживаются противоположного мнения.

В Послании-2020 Владимир Путин уделил большое внимание социальной сфере, а также предложил внести ряд поправок в Конституцию России.

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