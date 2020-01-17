Следователи проверяют сообщение об избившем учителя восьмикласснике

Следователи начали проверку в связи с инцидентом, которой произошел в одной из московских школ. Там ученик ударил педагога, 61-летняя учительница попала в больницу.

"В одной из столичных школ, расположенных на юго-западе Москвы, произошла конфликтная ситуация, в ходе которой подросток ударил учительницу. Проводятся необходимые проверочные мероприятия", – сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Москве.

О случае в школе стало известно 15 января. В ряде СМИ появилось сообщение, что время урока физики школьник слушал музыку через наушники и не отреагировал на замечание учителя. В результате женщина сама дернула наушник за провод. Гарнитура порвалась, что вызвало негодование школьника, и он ударил педагога.

Учительницу доставили в больницу и оказали первую помощь. Ей пришлось взять больничный.

Что касается агрессивного восьмиклассника, то его выходки в школе уже никого не удивляют. Известно, что он состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, отличается плохой успеваемостью и часто прогуливает занятия.