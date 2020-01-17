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17 января 202013:49

Дело об отравлении одного из воспитанников детского сада в Ноябрьске дошло до суда

ГТРК "Ямал"

Родители одного из заболевших сальмонеллезом воспитанников детсада в Ноябрьске обвались в суд с требованием о возмещении ущерба на сумму в 150 тысяч рублей. В качестве ответчиков — дошкольное учреждение "Синеглазка" и "Комбинат общественного питания", поставлявший продукты питания, передает ГТРК "Ямал".

На заседании присутствовал только адвокат, представляющий интересы детского сада. Он подал ходатайство о привлечении к ответственности производителя курицы, которая стала причиной вспышки инфекции, а также ветеринарный центр, выдавший заключение на соответствие продукции санитарно-эпидемиологическим требованиям. Суд принял решение о перенесении заседания для того, чтобы привлечь к рассмотрению дела поставщиков зараженной птицы.

Отметим, что в этом году "Комбинат общественного питания" будет продолжать поставку продуктов в детские сады Ноябрьска. Компания является единственным поставщиком питания в дошкольные учреждения города. Торги на закупку уже проведены. Стоимость контракта составила от 5 до 12 млн рублей.

Напомним, ранее из-за сальмонеллеза в этом же детском саду отравились более сорока малышей.

Текст: ГТРК "Ямал"

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