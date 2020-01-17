Российские истребители три раза поднимались на перехват самолетов-шпионов

Дежурные истребители ВКС России трижды вылетали на перехват иностранных самолетов-шпионов, которые приближались к границам страны. Всего за минувшую неделю отечественная противовоздушная оборона засекла 22 разведчика рядом с воздушным пространством РФ, сообщает газета "Красная звезда".

В частности, 15 января недалеко от черноморского побережья России замечены разведывательные самолеты Военно-воздушных сил США RC-135U и RC-135W, которые взлетели с авиабазы на острове Крит. Первый кружил недалеко от Крыма, второй летал вдоль побережья Краснодарского края. Самолеты-шпионы держались на расстоянии 50 километров от российской границы.

Самолет RC-135W предназначен для поиска и идентификации источников электромагнитного излучения. К ним могут относиться, например, радиолокационные станции зенитных ракетных систем.

RC-135U отвечает за сбор, анализ информации и отправки ее высшим чинам, а так же обеспечивает разведывательными данными другие боевые самолеты.