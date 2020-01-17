Петр Налич споет в опере в "Зарядье"

Сейчас
На выходных Путин побывает в Петербурге и Берлине
Картина дня
-
Мишустин и Медведев встретились в Белом доме
- Премьер-министр Украины подал в отставку
- Лавров ответил на вопрос о дальнейшей работе
- Послание-2020 повысило рейтинг Путина
- Соловьев осадил эксперта в студии
Самое читаемое
-
Учительница, которую "обвинили" в нетрадиционной ориентации, пожаловалась в полицию
- Модель Пунтус пришла в себя и рассказала, как выпала из окна квартиры внука Михалкова
- Побледнели и онемели: школьницы выпили снотворное бабушки, чтобы "забалдеть"
- Держит в напряжении до самого конца: как снималось "Вторжение"
- Росгидромет: Россия "приговорена" к жаре и наводнениям
- Появились странности в деле директора школы, заказавшей ученикам жену любовника
Телеканал "Россия"
-
Непредсказуемый сюжет и звездный состав: продолжение сериала "Крепостная" - на "России 1"
- "Устами младенца": семейное шоу с Ольгой Шелест
- Судьба Владимира Винокура. "Жена меня терпит уже 45 лет"
- "Необыкновенный Огонек": неожиданные дуэты и любимые хиты
- Лучшие фильмы для зрителей телеканала "Россия"
Вести.Экономика
-
Мишустин намерен провести изменения в составе правительства: кто из министров может уйти?
- 7 отставок правительств России
- Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы и введения прогрессивной шкалы НДФЛ
- Какую сделку заключили США и Китай?
- Отставка правительства рублю не помеха: почему трейдеры по-прежнему верят в валюту РФ?
Вести.Hi-tech
-
В Windows нашли пугающую уязвимость. Но это пока секрет
- Microsoft дала "ценный" совет пользователям Windows 7
- Samsung Galaxy S20: больше оперативки, чем у вашего ПК
- Microsoft снимает Windows 7 с поддержки
- Машины Tesla заговорят с пешеходами
Авто.Вести.Ru
-
Genesis полностью раскрыл свой первый кроссовер GV80
- Что почем? Вот эти автомобили можно купить в России по госпрограмме!
- ТОП-25 самых популярных автомобилей России за 2019 год
- BMW: своего завода в России не будет
- АвтоВАЗ будет продавать в России сразу два внедорожника
Вести в 20.00
-
Дума утвердила Мишустина
- Рабочая группа начала готовить поправки в Конституцию
- Демократы оказали Трампу ритуальную услугу
Фильм Про
-
"Вторжение": как снимался главный фильм зимы
- Экшен на войне и в декорациях sci-fi
- Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019
- Гринч не похитит Новый год с нашей подборкой фильмов
- Топ топов – 2019. Рейтинг лучших фильмов года по мнению зрителей
Вести-Москва
-
В Шереметьеве открыли реконструированный терминал C
- Владельцы дорогих автомобилей в Химках подсчитывают ущерб от действий вандалов
- Приложение-гид поможет лучше узнать Москву
Вести.Регионы
-
Путин поручил создать в Калининградской области научный центр "Балтийская долина"
- Завотделением больницы заработала 1,5 миллиона на лечении "мертвых душ"
- Следователи выясняют причины побега девочки, найденной живой в подвале
- По подозрению в получении взятки задержан заммэра Ярославля
- Массовое ДТП под Краснодаром: шесть человек госпитализированы, двое погибли
Вести.Наука
-
Бородач или гладко выбритый? Назван фактор, который влияет на выбор женщин
- У центральной чёрной дыры Млечного Пути обнаружены странные спутники
- Возраст наступления менопаузы зависит от сексуальной активности женщин
- Созданы первые роботы исключительно из живых клеток
- Найден белок, способный заменить физические нагрузки
Телеканал "Культура"
-
Федор Бондарчук - о картине "Вторжение"
- Умер режиссер, снявший легендарного "Электроника"
- Короткий список премии "Оскар" объявили в Лос-Анджелесе
- Об «Ирландце» Мартина Скорсезе
Москва 24
-
Москвичам напомнили об опасности выхода на лед в преддверии Крещения
- Москвичи избавляются от подарков после новогодних праздников
- Замуж за убийцу: зачем уроженка Москвы вступила в брак со знаменитым маньяком
- В аэропортах Москвы проверяют прилетевших из Китая пассажиров из-за нового вируса
- Два миллиона рублей за 50 съемок: как зарабатывают фотографы в Новый год в Москве