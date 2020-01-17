Петр Налич споет в опере в "Зарядье"

Известный певец и композитор Петр Налич предстанет в непривычном для слушателей амплуа на сцене зала "Зарядье". 26 февраля он исполнит главную партию Неморино в опере Доницетти "Любовный напиток".

Простодушный Неморино, тайно и безответно влюбленный в красавицу Адину, убежден в волшебной силе эликсира любви, который оказывается обыкновенным вином. Таков сюжет оперы.

"Три года назад я пел Германа в Московском Оперном Доме в иммерсивном оперном спектакле "Пиковая дама". Там меня увидел и услышал режиссер нашего спектакля "Любовный напиток" Константин Камынин и предложил мне петь главную партию", – рассказывает Петр Налич.

Большинству слушателей Петр Налич известен как автор и исполнитель песен на стыке жанров: поп, рок, фолк… Однако все больше Петр Налич уделяет внимания опере. В 2008 году он начал серьезно заниматься вокалом, закончил училище (ныне колледж) при Московской консерватории, в 2015 году получил диплом оперного певца в РАМ имени Гнесиных. Уже на втором курсе оперного театра-студии имени Ю.А. Сперанского исполнил партию Ленского в опере "Евгений Онегин" Чайковского и партию Рудольфа в опере "Богема" Пуччини.

"Любовный напиток" Доницетти будет представлен в версии молодежного музыкального театра Conlucia.

"Наш "Любовный напиток" – это подлинные чувства и эмоции, обостренные в сложности человеческих взаимоотношений. Это лирическая комедия, разворачивающаяся до глубины оперы-драмы", – объясняет режиссер спектакля Константин Камынин

В спектакле участвуют артисты театра Conlucia и оркестр Камерной сцены им. Б. А. Покровского. Дирижер – Алексей Верещагин.

Опера "Любовный напиток" при участии Петра Налича состоится 26 февраля в 19:00 в малом зале "Зарядья".