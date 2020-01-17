Зеленский отреагировал на аудиозапись с Гончаруком

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал в течение двух недель выявить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Нацбанка, передает "Интерфакс".

На заседании Рады в пятницу Гончарук заявил, что передал президенту Украины заявление об отставке.

На своей странице в Facebook Гончарук пишет, что пришел на должность, чтобы выполнять программу президента, который является для него образцом открытости и порядочности. "Однако чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент".

В президентской партии "Слуга народа", имеющей большинство голосов в Верховной раде, единогласно проголосует за отставку премьер-министра Алексея Гончарука, если ее поддержит Зеленский, передает ТАСС.

Как пояснил лидер фракции Давид Арахамия, идет проверка депутатов, которые могут быть причастны к публикации скандальных аудиозаписей предполагаемого совещания в кабинете премьера Гончарука, ставших причиной его заявления об отставке. По его словам, не исключено, что записи были обнародованы в интересах бизнесмена Игоря Коломойского, имеющего влияние на ряд депутатов от правящей партии.