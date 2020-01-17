Отец пропавшей под Новосибирском девочки отрицает, что дочь сбежала после ссоры

Стали известны подробности пропажи 10-летней девочки Карасуке Новосибирской области. Ребенка искали с 15 января и нашли в подвале общежития.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области, девочка, пропавшая по пути из музыкальной школы, не хотела возвращаться домой из-за ссоры с родителями. В некоторых СМИ появилась информация, что девочка боялась наказания и сбежала из дома. Впрочем, отец ребенка опроверг это.

"С ребенком все нормально, она не уходила из дома, ссоры не было. Она уже дома", – рассказал мужчина в интервью "360". Он уверяет, что девочку закрыли в комнате общежития, куда она зашла в гости к подруге.

Тем не менее, в следственном комитете сообщают, что девочку обнаружили не в комнате, а в подвале. Никаких противоправных действий в ее отношении не совершалось, однако ребенок получил переохлаждение и ослаб из-за того, что около суток ничего не пила и не ела. Школьницу тут же отправили в реанимацию, где врачи оказали ей всю необходимую помощь.

По информации "КП Новосибирск", вахтерша, которая случайно заперла девочку в комнате, позже вернулась и открыла дверь. Но после этого девочка по какой-то причине не пошла домой, а спустилась в подвал и уснула там. Отыскать девочку в подвале помог волонтер с собакой – именно животное учуяло ребенка.



Ранее сообщалось, что в связи с пропажей ребенка было возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют причину, по которой ребенок не хотел возвращаться домой.