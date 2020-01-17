Женщина пришла в туалет, но встретила там змею и вступила с ней в схватку за жизнь

Поход в туалет чуть ли не обернулся для жительницы Таиланда потерей жизни. Об инциденте рассказала дочь пострадавшей на своей странице в Facebook.

По словам Чуни Ситтивичай, змея впилась в бедро ее матери, когда та присела на унитаз. Женщина была шокирована случившимся и попыталась защититься от нападения пресмыкающегося. Тем временем рептилия крепко обвила ногу тайки и не сдавала позиций. Женщина начала кричать, на ее возгласы прибежала дочь, захватив с собой канцелярский нож и молоток.

Пострадавшая хотела зарезать змею, но у той была очень грубая чешуя. В результате женщина случайно порезалась и получила глубокую рану. Хватка рептилии была настолько сильной, что тайка чуть ли не потеряла сознание. Чуть позже в туалет забежал сын женщины, схватил молоток и несколько раз ударил им пресмыкающееся. Лишь действия юноши помогли справиться с коварной рептилией.

Свой пост в социальной сети девушка сопроводила снимком, на котором видны последствия непростой борьбы с рептилией. Окровавленная и убитая змея лежит на полу, рядом с ней нож и молоток.

Пострадавшую отвезли в больницу, где обработали ей места укусов и наложили швы. Состояние женщины в настоящее время не уточняется.

В августе 2017 года огромный питон навестил одну тайскую семью. Он убил котенка, проживавшего в доме, а затем забрался под кровать 13-летнего мальчика. В результате была вызвана команда зоозащитников, которая помогла достать змею.