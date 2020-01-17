Полицейские ищут лихача, отправившего в больницу женщину-пешехода в Перми. Видео

Правоохранители ведут поиски водителя автомобиля Infiniti, скрывшегося после наезда на пешехода. Инцидент, попавший в объектив камеры наблюдения, произошел вечером 16 января на улице Уральской в Перми.

В тот момент, когда женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, ее сбила легковушка. Как сообщают полицейские, 43-летняя пострадавшая получила сочетанную травму, ушибы и переломы.

Автомобилист покинул место аварии, стражи порядка уже установили его личность, однако пока не сумели задержать лихача.