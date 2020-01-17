На выходных Путин побывает в Петербурге и Берлине

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 19 января, посетит Берлин, где примет участие в Международной конференции по Ливии. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Предполагается, что российский лидер обменяется мнениями по вопросам урегулирования ливийского кризиса, а также скорейшего прекращения боевых действий и примирения враждующих сторон. Кроме того, Владимир Путин примет участие в обсуждении запуска широкого политического диалога под эгидой ООН. Ключевые договоренности зафиксируются в итоговом документе конференции.

Кроме российского главы в конференции примут участие президент Турции Тайип Эрдоган, глава ПНС Файез Саррадж, представители США, ЕС, Великобритании, Египта, ООН, а также командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар.

В субботу, 18 января, Владимир Путин примет участие в памятных мероприятиях, которые посвящены Дню прорыва блокады Ленинграда. Глава государства возложит цветы к памятнику "Рубежный камень" в Ленинградской области, а также к монументу "Мать-Родина", который располагается на Пискаревском мемориальном кладбище.

Кроме того, Путин ознакомится с экспозицией "Память говорит. Дорога через войну", посетит мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Там президент встретится с ветеранами Великой Отечественной войны, а также представителями патриотических объединений.