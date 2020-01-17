Воздушные ворота столицы стали шире: в Шереметьеве открылся терминал C

Долгожданная премьера в аэропорту Шереметьево: там открылся международный терминал С. Крыша в форме самолета, технологичный дизайн в стиле русского авангарда и главное — пропускная способность в 20 миллионов пассажиров в год.

Первый рейс в новый, фактически построенный заново терминал С аэропорта Шереметьево. Самолет прибыл из Хельсинки. И те, кто сегодня прилетел из финской столицы, станут первыми из двадцати миллионов пассажиров, которых новый терминал планирует обслужить уже в ближайший год.



Почти 130 тысяч квадратных метров комфорта, самых современных технологий и просто визуального удовольствия. В интерьерах — такие узнаваемые черты русского конструктивизма и авангарда. Архитекторов вдохновляли великие художники прошлого века.

"Когда мы только заходим в сам аэропорт, мы видим красные большие балки, вдохновленные произведениями Эля Лисицского — вот, на картине даже можно увидеть эти отсылы. Если мы поднимем голову наверх и увидим большой полоток, то Яков Чернихов здесь тоже передает нам привет", — рассказывает экскурсовод Марта Агеева.

Его спроектировали и построили менее, чем за три года. Получился настоящий аэропорт будущего, услугами которого можно пользоваться уже сегодня. Вместе с открытым в прошлом году терминалом B терминал C образует единый комплекс для обслуживания и внутренних, и международных рейсов.

"Шереметьево уверенно лидирует среди аэропортов Российской Федерации, Европы и мира. Здесь технологии очень гармонично и очень органично соединились с конструктивизмом, с культурными решениями, с интересными архитектурными решениями", — говорит заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик.

Впервые в России — автоматическая лента досмотра багажа: чемоданы и рюкзаки больше не нужно толкать руками. Все для того, чтобы стандартные процедуры проходили быстро, без очередей.

При этом масштабная реконструкция Шереметьева продолжается. Скоро приступят к строительству второй очереди Северного терминального комплекса. Пассажиров и рейсов стала значительно больше после введения третьей взлетно-посадочной полосы.

"К 2021 году нашим партнером, компанией РЖД, будет построена и введена в эксплуатацию железнодорожная станция аэроэкспресса, которая позволит нашим пассажирам из Москвы без пересадки прибывать к Северному терминальному комплексу", — говорит председатель Совета директоров АО “Международный аэропорт Шереметьево” Александр Пономаренко.

С открытием нового терминала Шереметьево будет обслуживать до восьмидесяти миллионов пассажиров в год и упрочит свои позиции в рейтинге лучших аэропортов Европы.