Россия и Китай согласовали поставки говядины

Россией получено разрешение на экспорт говядины в Китай, поставки возможны с 17 января, сообщает Россельхознадзор. По данным службы, поставки возможны с 17 января 2020 года.

Россельхознадзор получил письмо главного таможенного управления Китая, в котором говорится о согласовании соответствующего сертификата и протокола в отношении проверки, карантина и ветеринарных санитарных требований к говядине, экспортируемой из России в КНР.