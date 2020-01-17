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17 января 202016:16

Мишустину пожаловались на четыре министерства

Претензии Мишустину к четырем министерствам высказали депутаты "Единой России". Жалобы на Минздрав, Минкультуры, Минтруда и на министерство просвещения новому премьер-министру России перечислил глава фракции партии и вице-спикер Думы Сергей Неверов. Нарекания прозвучали на встрече депутатов с еще кандидатом на пост главы правительства.

Думские депутаты подчеркнули, что "оптимизация здравоохранения" уменьшила доступность медицинской помощи в сельской местности и отдаленных районах. Неверов подчеркнул, что есть жалобы на нехватку специалистов узкого профиля, на обеспечение лекарствами, на развитие фармрынка. Неверов привел в пример ситуации с невозможностью приобретения необходимых лекарственных препаратов соответствующего качества, сообщает "Интерфакс".

Принимаемые министерством культуры решения зачастую вызывают в обществе неоднозначную, а то и явно негативную реакцию, отметил вице-спикер Госдумы. Политика Минкультуры по выдаче прокатных удостоверений не всегда понятна, также вызывает серьезные вопросы и эффективность финансирования российского кинематографа. Кроме того, министерство недостаточно уделяет внимания развитию Домов культуры в малых городах и сельской местности.

Пробелы в работе по реализации президентских указов депутаты отметили и в работе министерства труда и соцзащиты. Будущему руководству этого ведомства, по мнению депутатов от "Единой России", нужно обратить внимание на повышение реальных доходов граждан.

Много обращений к Михаилу Мишустину было и по поводу работы министерства просвещения. На недостаточно высоком уровне остается зарплата учителей, преподаватели находятся под избыточной бюрократической нагрузкой, много претензий к учебникам, программам обучения и принципам организации систем дошкольного и особенно школьного образования, пояснил Сергей Неверов. Все эти вопросы также затрагивают граждане в своих письмах к депутатам и на личных приемах.

Депутаты Госдумы поддержали назначение экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина премьер-министром 383 голосами. 41 депутат при голосовании воздержался. Голосов "против" в Думе не было.

Михаил Мишустин расскажет о новом курсе своего правительства Думе в апреле 2020 года. Мишустин возглавил правительство после отставки Дмитрия Медведева.

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