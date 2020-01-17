Крещенские купели в столице Урала готовы и проверены спасателями. Как передает ГТРК "Урал", проруби в форме креста оборудованы во многих районах города. Всего верующие смогут посетить около полутора сотен Иорданей.

Особое внимание при подготовке к празднику Крещения Господня в этом году было уделено состоянию льда. Как известно, из-за аномально теплой зимы образовавшееся ледовое покрытие очень тонкое. Спасатели будут строго контролировать подход к купелям — чтобы верующие приближались к местам крещения строго по одному. Кроме того, каждая купель в обязательном порядке оборудована деревянными каркасами. Это не только обезопасит человека при погружении в воду, но и предохранит от непредсказуемого течения.

В субботу днем, 18 января, пройдет процесс освещения купелей. С нуля часов 19 января все площадки будут открыты для верующих.