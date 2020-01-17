Немецкий МИД извинился за "соблазнительную" шутку

МИД Германии удалил со страницы своего аккаунта в Twitter шутку о визе, которая вызвала возмущение пользователей.

Фраза "Ваша виза одобрена" (Your visa got approved) была опубликована под хэштегом #SeduceSomeonein4Words в рамках флешмоба, предлагающего написать "соблазнительное" сообщение из четырех слов. Однако те, кому пришлось столкнуться с реальными проблемами при получении виз, шутку не оценили. В итоге дипломаты удалили запись и извинились пере теми, кого обидели.

"По-видимому, шутки — не всегда наша сильная сторона. Мы знаем, что процесс оформления виз сложен и решения о выдаче виз могут сильно повлиять на жизнь людей", — написано теперь на страничке ведомства в Twitter. При этом сотрудники министерства подчеркнули, что в МИД очень серьезно относятся ко всем визовым решениям.