Выпавшая из окна внука Михалкова модель Пунтус ответила "фантастам"

Модель Ксения Пунтус, которая выпала из окна внука Никиты Михалкова Андрея Бакова и получила сильные травмы, впервые после происшествия лично прокомментировала случившееся.

В своем "Инстаграме" она ответила "фантастам", которые сообщали о том, что в ее вещах были найдены сильнодействующие препараты.

"Запрещенных веществ и непонятных таблеток в этой истории задействовано не было", — утверждает Ксения, добавляя, что это было подтверждено и врачами. Кроме того, по ее словам, она к этому имеет "крайне негативное отношение", предпочитая им "спорт и вкусную еду".

Модель также опровергла появлявшиеся в ряде СМИ сообщения о якобы противоправных действиях по отношению к ней.

Она написала, что "Андрей — чудеснейший человек", с которым они гуляли по музеям, и он дарил ей книги.

Сам инцидент Пунтус назвала "нелепой случайностью, которая послужит огромнейшим уроком на всю оставшуюся жизнь".

Девушку без одежды обнаружил дворник утром 11 января под окнами дома в Трехпрудном переулке Москвы. Оказалось, это известная модель Ксения Пунтус, которая выпала из окна квартиры внука известного режиссера.

Девушка получила сильнейшие травмы и сначала была в реанимации, а затем ее перевели в травматологию.

Сам Баков, по сообщениям СМИ, сказал, что был нетрезв и спал, а узнал о происшествии лишь когда к нему пришли полицейские.



Сообщалось также, что полицейские обнаружили в личных вещах модели сильнодействующий медицинский препарат, но ее коллеги в этом усомнились, отметив, что Ксения всегда пунктуально относилась к своей работе и вряд ли стала бы употреблять подобные вещества.