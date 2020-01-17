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17 января 202016:49

Мать новорожденной девочки уговорила мужа избавиться от ребенка

Девочка, подброшенная к дверям поликлиники в Юрге, была рождена дома. Мать ребенка уговорила мужа избавиться от дочери, в результате чего и подбросила новорожденную к дверям медицинского учреждения.

В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса России (оставление в опасности), сообщается на сайте ГУ МВД по Кемеровской области. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на один год.

Родителями брошенной девочки оказались 32-летняя местная жительница и ее 26-летний супруг. Женщина не состояла в поликлинике на учете беременности. Избавиться от ребенка семейная пара захотела потому, что воспитание ребенка не входило в их планы.

В настоящее время новорожденная находится в медицинском учреждении, ее жизни ничего не угрожает.


Ранее в Кузбассе на пороге поликлиники сторож обнаружил девочку, которую подбросил неизвестный мужчина. Камеры наблюдения позволили зафиксировать момент преступления.

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