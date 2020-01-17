Путин и Меркель поговорили по телефону

Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину по телефону. Президент России отправляется в Берлин на международную конференцию по Ливии 19 января. Тема конференции, перемирие в Ливии, примирение враждующих сторон и запуск широкого политического диалога по ливийскому урегулированию в ООН и стали темой беседы Путина и Меркель.

В Ливии сохраняется двоевластие: запад Ливии и Триполи контролирует правительство национального согласия Файеза Сарраджа, а остальную часть ливийской территории — восточное правительство Абдаллы Абдуррахамана ат-Тани и командующий ливийской нацармией фельдмаршал Халифа Хафтар. С апреля 2019 года он предпринимает попытки штурма ливийской столицы, напоминает "Интерфакс".

12 января стороны объявили перемирие. В Москве при российском и турецком посредничестве Саррадж по итогам 8-часовых переговоров подписал соглашение о прекращении огня в Ливии, а Хафтара от подтверждения этого документа отказался.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что пока режим прекращения огня в Ливии соблюдается. И Москва надеется на то, что перемирие станет бессрочным.

Между тем, турецкий парламент еще 2 января 2020 года дал согласие на отправку в Ливию турецкой армии для противодействия наступлению армии Халифы Хафтара на Триполи.

Перед визитом в Берлин для участия в Международной конференции по Ливии Владимир Путин посетит Санкт-Петербург. В Берлине Путин встретится и с Ангелой Меркель. Это будет их вторая личная встреча в 2020 году. Ангела Меркель прилетала в Россию 11 января. Большая часть ее переговоров с Путиным была уделена достройке газопровода "Северный поток-2".