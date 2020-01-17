Москвич подавился куском мяса в столичном ресторане

В одном из московских ресторанов мужчина умер, подавившись куском мяса.

Как сообщает Mash, 62-летний москвич заказал стейк в ресторане "Темпл Бар". Однако, когда он приступил к трапезе, пища, видимо, застряла в горле. Посетитель успел лишь дойти до туалетной комнаты. Там он и умер от асфиксии. Никто не успел оказать ему помощь. Приехавшие врачи скорой помощи констатировали смерть.

В прошлом году житель Москвы скончался, подавившись куском сала. Мужчине пытались помочь родственники, но безуспешно.

Похожие инциденты произошли в Волгоградской области — там также двое человек умерли, подавившись салом. Причем произошло это в один день. В первом случае 46-летний мужчина в гостях у родственницы пил самогон, который решил закусить салом. Кусок застрял в пищеводе, спасти мужчину не удалось. В другом случае пенсионерка подавилась салом. Она находилась дома одна и помочь ей никто не смог.

Ранее сообщалось, что на соревнованиях по обжорству в США умерли двое американцев. На конкурсе едоков 42-летний житель Денвера подавился пончиком, а у 20-летней студентки из Коннектикута блин застрял в горле.