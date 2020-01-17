Яуза сменила цвет на рыже-коричневый. Фото

Московская река Яуза сменила цвет на рыже-коричневый. Фотографии странного явления распространились в соцсетях.

В частности, снимок появился в Facebook на странице "Москва меняется". Сделан он был в районе Лефортово.

В "Мосводостоке" уже прокомментировали ситуацию. Выяснилось, что 14 января "через трубопровод с дождевыми и талыми водами в русло реки поступили песчано-глинистые породы".

"Специфические запахи, а также следы веществ, представляющих угрозу для жизни флоры и фауны, не обнаружены", – добавили в организации.

По данным "Мосводостока", 16 января вода в реке уже имела обычный цвет. Однако организация вместе с ГПБУ "Мосэкомониторинг" усилили контроль за состоянием данного участка реки.