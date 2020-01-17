Труп Георгия Кутояна с огнестрельным ранением нашла жена

Тело мертвого экс-директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна обнаружила его жена. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Следственного комитета страны.

Мужчина был найден в одной из квартир дома на улице Севака в Ереване. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили рядом с погибшим оружие.

"Медицинская экспертиза покажет, сколько ранений было", — сообщил заместитель председателя Следственного комитета Армении Артур Меликян.

С 2011 по 2016 годы Георгий Кутоян занимал высокое посты в аппарате президента Армении Сержа Саргсяна. Службу национальной безопасности он возглавлял с февраля 2016 года по май 2018 года. После смены власти в стране Кутоян был отправлен в отставку.