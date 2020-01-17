Андрей Рублев вышел в финал турнира в Аделаиде

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в финал проходящего в австралийском городе Аделаида турнире с призовым фондом в 545 тысяч долларов. В полуфинале Андрей обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

Встреча продолжалась почти три часа. В итоге Рублев оказался сильнее канадца = 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 6:4. В финале, запланированном на воскресенье, Андрей сыграет с южноафриканцем Ллойдом Джорджем Харрисом.

Это второй финал Андрея Рублева в этом календарном году. 11 января российский теннисист выиграл турнир в столице Катара Дохе Дохе, победив француза Корентена Муте — 6:2, 7:6 (7: