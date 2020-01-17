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17 января 202017:20

Били шлангом, тушили об кожу окурки: девочки с Урала рассказали об издевательствах в семье

RT

Девочки из Челябинской области, которых забрали у опекуна, родной тети Натальи Галеевой, рассказали подробности нашумевшего инцидента. Судя по словам девочек, их жизнь была непростой как и у мамы с папой, так и у близких родственников.

В интервью RT 15-летняя Лена и 11-летняя Люба рассказали, что в доме у тети они практически голодали, самостоятельно ухаживали за тяжелобольной сестрой-инвалидом. Кроме того, их периодически избивали и подвергали издевательствам. В настоящее время девочки живут в приемной семье и категорически не хотят возвращаться к тете, которая утверждает, что опекунства ее лишили по надуманным причинам.

Отец в 2013 году получил четыре года и два месяца лишения свободы за то, что избивал дочерей. После выхода из тюрьмы он вновь оказался за решеткой. Мама девочек также лишена родительских прав, поскольку имеет пристрастие к алкоголю. По словам Любы и Лены, отец избивал их и тушил об кожу окурки. Однажды он заставил 15-летнюю дочь всю ночь учить его играть в карты на компьютере.

Когда начались суды, мать отвезла девочек в приют, сказав, что это детский лагерь. Весь первый класс Лена проучилась там.

В 2015 году за воспитание девочек решила взяться тетя Наталья. Сестры не исключают, что женщина забрала их ради пособия, поскольку она и ее сожитель нигде не работали. Кроме того, Галеева взяла к себе и старшую из девочек, 19-летнюю Лизу, страдающую тяжелой формой ДЦП, которая не может двигаться и говорить.

Сестры рассказали, что в новой семье их держали взаперти, не выпускали гулять. Сожитель тети дядя Виктор мог ударить девочек шлангом или ремнем. Кроме того, пара постоянно выпивала и дралась друг с другом.

Тети зачастую не было дома, готовила она редко. В результате девочки были вынуждены сами работать: они переносили дрова, получая за это 50-100 рублей. По словам сестер, самый дорогой подарок, который они получали от тети, это чипсы и лимонад.

Дядя Витя в основном пил, лежал на диване и часто засыпал в постели с непотушенной сигаретой. К слову, у Натальи Галеевой сгорел дом, в котором погиб сожитель. Девочки не исключают, что причиной возгорания могла стать зажженная сигарета.

Сестры рассказали, что в их доме всегда был беспорядок, повсюду валялись пустые бутылки. Девочек изъяли у тети в 2018 году, поскольку женщину обвинили в алкоголизме и ненадлежащем уходе за детьми.

Старшей девочке-инвалиду Лизе полагалось отдельное бесплатное жилье по достижении совершеннолетия. Когда девочке исполнилось 18, квартиру, по словам тети, ей не выделили. В результате Галеева подала иск на администрацию. Суд встал на сторону девочки и обязал местные власти выделить девушке квартиру в течение пяти месяцев. В октябре 2018 года в дом нагрянула опека, которая обнаружила в жилом помещении бардак. В тот день сестер и изъяли из семьи.

История была предана молчанию до того момента, когда стало известно, что старшая Лиза находится в реабилитационном центре в крайне истощенном состоянии. Девушка похудела до 18 килограмм.


Наталья Галеева в декабре 2019 года подала кассационную жалобу на решение суда по лишению ее прав опекунства. Тетя заявила, что племянницу заморили голодом, а девушке было бы лучше у нее. При этом женщина в разговоре с RT путалась несколько раз: то она была готова забрать только Лизу, то сразу троих сестер.

Лена и Люба против такого развития событий, поскольку, по их словам, тетя могла не мыть Лизу месяцами. Кровать девушки располагалась возле батареи, за счет чего ей всегда было жарко, к тому же в доме неприятно пахло из-за курятника. Сестры считают, что Лизе будет лучше в центре, поскольку там ей делают специальные процедуры, да и сам персонал иначе относится к девушке.

В Министерстве социального развития Челябинской области рассказали, что состояние Лизы было плохим уже на момент ее изъятия из семьи. Девушка поступила в реабилитационный центр с тяжелыми множественными врожденными нарушениями развития и дефицитом массы тела.

Уполномоченная по правам ребенка Челябинской области Евгения Майорова считает изъятие детей обоснованным. Такого же мнения заместитель губернатора Челябинской области по социальным вопросам Ирина Гехт. Она думает, что у тети сестрам действительно было плохо.

Сами девочки не хотят даже общаться с тетей, поскольку та вылила на них много грязи и обвинила в предательстве.

RT продолжает следить за развитием ситуации.

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