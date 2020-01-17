В Вологодской области спасли трехнедельных медвежат, оставшихся без матери. Видео

Специалисты Центра спасения медвежат-сирот пришли на помощь двум малышам, оставшимся без матери в Вологодской области.

Известно, что медвежата остались без мамы из-за работ по заготовке леса, проводившихся в непосредственной близости от берлоги. Очевидцы передали брата и сестру в региональный Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, откуда их забрали в медвежий приют.

Малыши, чей возраст оценивается примерно в три недели, весят около полутора килограммов. Один из них чувствует себя нормально, а вот состояние второго вызывает некоторые опасения. Ветеринары не исключают возможность развития пневмонии, симптомы которой проявляются не сразу.

Отметим, что сотрудники Центра, чьей целью является спасение бурых медвежат с последующим возвращением в дикую природу после реабилитации, уже "отметились" спасательной операцией в текущем году.

Буквально на днях они побывали в Лахденпохском районе Карелии, где при заготовке леса рабочие спугнули медведицу, оставившую в берлоге двух малышей, доставленных в Тверскую область, где и базируется Центр спасения медвежат.