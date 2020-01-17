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17 января 202017:43

Норвежские биатлонистки выиграли эстафету

EPA

На проходящем в германском Рупольдинге пятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась эстафетная гонка у женщин. Победу одержала сборная Норвегии. Российская команда заняла 11 место.

Борьба за победу развернулась между сборными Норвегии и Франции. Попытка француженки Жюстин Бреза догнать Марте Рейселанд оказалась тщетной. Норвежки одержали очередную победу. Сборная Франции на втором месте. Третьими стали спортсменки из Швейцарии.

Сборная России провела очередную неудачную гонку. Если со стрельбой наши девушки справились, затратив шесть дополнительных патронов, то на дистанции Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт выглядели чрезвычайно слабо. В итоге всего лишь одиннадцатый результат.

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