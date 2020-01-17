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17 января 202019:02

Грета Тунберг устроила акцию в Лозанне

EPA

В Лозанне состоялась акция в защиту климата, в которой приняла участие ставшая знаменитой юная экоактивистка Грета Тунберг. Вместе с ней на улицы города вышли около 15 тысяч молодых людей.

"Мы вступили в новое десятилетие, но пока мы не увидели никаких свидетельств того, что реальные действия для борьбы с изменением климата происходят", — заявила на митинге Грета Тунберг, призвав собравшихся изменить это.

Следующим местом, где планирует выступить шведская защитница природы, станет Всемирный экономический форум. Он пройдет в Давосе с 21 по 24 января. Тунберг пообещала, что призовет мировых лидеров к активным действиям для решения проблемы изменения климата, передает "Интерфакс".

17-летняя Грета Тунберг стала широко известна в мире после своих акций и выступлений по поводу проблемы глобального потепления. Ее кандидатура даже выдвигалась на Нобелевскую премию мира 2019 года. А американский журнал Time признал Тунберг человеком года.

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