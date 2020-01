Трамп раскритиковал "рекламу мини-Майка"

Президент США Дональд Трамп высказался насчет баллотирования миллиардера Майкла Блумберга. По мнению американского лидера, такое решение носит корыстный характер.

На своей странице в Twitter Трамп написал, что мини-реклама Майкла Блумберга преднамеренно ошибочна, поскольку это тщеславный проект для миллиардера, цель которого попасть в игру.



Глава США отметил в посте, что никто за многие годы не сделал для государства того, что сделал он, включая величайшую экономику в истории, восстановление вооруженных сил, а также сокращение налогов.

Mini Mike Bloomberg ads are purposely wrong — A vanity project for him to get into the game. Nobody in many years has done for the USA what I have done for the USA, including the greatest economy in history, rebuilding our military, biggest ever tax & regulation cuts, & 2nd A!