Девять шурупов: Диме Билану снова прооперировали ногу

Российский певец Дима Билан заявил, что устал быть несчастным. На своей странице в Instagram он опубликовал пост, в котором рассказал о состоянии своего здоровья и творческих планах.

Билан признался, что его "изрядно укачало" от контента в духе "я такой весь несчастный". Певец отметил, что в прошлом, 2019 году, у него было две операции. По словам исполнителя, из-за сломанной ноги он измучился работать с "палочками и тросточками" в сложных шоу. "Как же я рад, что говорю об этом в прошедшем времени", — подчеркнул Билан.

Дима отметил, что 2019 год был богатым на события, победы и рост, но больше он не хочет форс-мажоров, которые полностью переворачивают привычную жизнь. На прикрепленном к посту снимке видно, что певец лежит на больничной каталке, при этом у него обмотана нога. Певец пояснил, что это его последний заход в хирургию — у него сняли титановую пластину с девятью шурупами.

В заключении поста Дима Билан рассказал, что в конце января уже будет бегать, потому туры и концерты остаются в силе.

Ранее российский певец дал ряд откровенных признаний в выпуске YouTube-шоу "А поговорить?". В рамках выпуска певец рассказал о причинах пережитой им депрессии, проблем с алкоголем, а также прокомментировал слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.