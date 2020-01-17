Смертельное ДТП на трассе "Дон": столкнулись 34 машины

34 машины стали участниками ДТП на трассе М4 "Дон". Два жителя Кубани стали жертвами массовой аварии, еще десять человек пострадали (трое из них были госпитализированы), передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что разбилось 20 автомобилей. Причиной случившегося стали туман и гололедица.