Госдеп прокомментировал перемены в российской власти

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал перемены в российской власти. По его мнению, действия с американской стороны вряд ли изменятся в отношении России.

Политик отметил, что США необходимо оценить, как все это будет развиваться. Об этом Помпео рассказал в интервью радиоведущему Тони Кацу, сообщает РИА Новости.

После оглашения Послания президента Федеральному Собранию в среду, 15 января, экс-премьер России Дмитрий Медведев объявил, что кабинет министров уходит в отставку. 16 января Госдума одобрила кандидатуру бывшего главы ФНС Михаила Мишустина на должность главы правительства. В этот же день вечером Владимир Путин подписал указ о соответствующем назначении.



Дмитрий Медведев назначен заместителем председателя Совета безопасности России. Новым главой Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.