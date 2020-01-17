Суд над Трампом: сенаторы готовятся к разбирательству по импичменту

В Сенате США идут финальные приготовления к процедуре импичмента Дональда Трампа. Сенаторы решают, в каком порядке разбирать обвинения в адрес президента. Основные надежды противников Трампа на главного украинского свидетеля Льва Парнаса. Ведь как раз сегодня появилась видеозапись, доказывающая, что скандально известный бизнесмен все-таки лично знал хозяина Белого дома и выполнял деликатные поручения.

Американский Сенат в полушаге от разбирательства по импичменту. Процедуру сравнивают с судебным процессом. Председателем будет глава Верховного суда Джон Робертс. Его торжественно привели к присяге.

Клятву принесли и все члены Сената, которые на процессе выступят в роли присяжных. Правила для них, как уже шутят в США, похожи на правила для семиклассников: нельзя пользоваться смартфонами, болтать с соседями, отвлекаться на что-то постороннее кроме импичмента. За прокуроров будут менеджеры, назначенные спикером нижней палаты Нэнси Пелоси. Один из них — глава комитета по разведке Адам Шифр — представил статьи, по которым Дональда Трампа хотят лишить полномочий.

"Трамп злоупотребил полномочиями президента, он добивался вмешательства иностранного государства — Украины — в выборы президента США 2020 года", — заявил Адам Шифф, председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США.

За несколько часов до этого внепартийный надзорный орган Конгресса — офис по отчетности правительства — сделал заявление о том, что в истории с Украиной администрация Трампа нарушила закон и придержала военную помощь.

Для демократов это важный успех, но развить его с помощью новых свидетельских показаний не получится. Республиканцы против того, чтобы в Сенат, к примеру, приходил подельник Рудольфа Джулиани Лев Парнас, которого явно приберегали под слушания. Пока что Парнас ходит с телеканала на телеканал. Дошел и до CNN, где рассказал, что минимум дважды пытался договориться с украинцами: начал при Порошенко, продолжил после победы Зеленского.

- Я очень жестко сказал. Зеленский должен был в течение 24 часов сделать заявление о начале расследования против Байдена.

- На тот момент обсуждалось ли приостановка военной помощи?

- Да. Мы сказали, что если они не сделают заявления, то США не будут предоставлять военную помощь, Пенс не приедет на инаугурацию Зеленского, и Трамп не пригласит Зеленского в Белый дом.

Пенс на инаугурацию действительно не приехал, но русский язык самого Парнаса легко довел до Киева. Главным его контактом там был Луценко, записанный списке номеров как Юра. Отношения были почти панибратскими. Разговоры об американской политике отсидевший при Януковиче генпрокурор то и дело перемежал матерком.

Луценко : Извини, но все это просто за… Я не получил визита. Мой первый не получил ни… Я готов взуть вашего конкурента. Но ты хочешь еще большего. Мы — все, вы — потом. Это нечестно.

Парнас : Юра, дорогой! Давай завтра на свежую голову поговорим!

Таковой голова Юры, судя по дальнейшей переписке, бывала не всегда.

Парнас : Юра, набери меня.

Луценко : Ни… Я не хочу в два часа ночи работать на Америку.

Парнас : Понял.

Луценко : Виски — это круто.

Парнас : С привкусом торфа и дыма! Уже другое вряд ли будем пить. Или японское!

Луценко : Звони после 350 мл.

Парнас : На такой объем нужна сильная компания!

Луценко : Та фигня. Вот 700 — это штанга.

Луценко связался с Парнасом, конечно, не на почве любви к виски, Трампу или республиканской партии. Ему мешала развернуться посол США в Киеве Мари Йованович. Именно через Парнаса он требовал ее увольнения. Тут подручный Джулиани решил действовать через одного из спонсоров Республиканской партии, бизнесмена Роберта Хайда. Расчет на то, что Хайд довольно близко общался с Трампом и пожертвовал на его кампанию 30 тысяч долларов. От Парнаса Хайд получал ссылки на выступления Йованович или ее твиты в которых она нападала на хозяина Белого дома. План, судя по этой СМС, сработал: "Вау. Не могу поверить, что Трамп еще не уволил эту су… Я займусь этим".

Теперь самим Хайдом занимается ФБР. Агенты уже посетили его дом в Коннектикуте. Бизнесмен баллотируется на пост конгрессмена от этого штата, но если выяснится, что он еще и вел слежку за Йованович (об этом уже пишут), то Хайд, скорее, отправится в тюрьму, чем в Капитолий. Тем временем, журналисты, насмотревшиеся интервью Парнаса, добрались до Белого дома и до Трампа с вопросом, знал ли он этого уроженца Одессы с сомнительной репутацией.

"Я даже не знаю, кто этот человек. Наверное, он приходил на сборы пожертвований, вот я и сделал с ним фото. Я в комнате фотографируюсь с людьми, я делаю тысячи и тысячи фотографий с разными людьми постоянно", — сообщил президент США Дональд Трамп.

Это лишь фрагмент длинной речи Трампа. В полной версии президент США 14 раз сказал, что знать не знает никакого Парнаса. В ответ его адвокат через Twitter передал Трампу видеопривет. Декабрь 2016 года. Резиденция Мар-а-Лаго во Флориде. Недавно избранный Трамп проводит время в компании с Парнасом и бывшим главой налоговой службы Украины Насировым. Непохоже, что это собрание малознакомых людей.

Еще один, на кого показал Парнас, это генпрокурор Уильям Барр. По мнению подручного Джулиани, он тоже был в курсе закулисных переговоров. В общем, план демократов, похоже, пока выглядит так: даже если Парнас не дойдет до Сената, оппоненты Трампа сделают все, чтобы извлечь максимум из его показаний, и Барр им тут, конечно, помеха.

"Когда появляется кто-то вроде Парнаса с новыми уликами, нам может понадобиться назначение специального прокурора. Но разве преступный генпрокурор Барр позволит это? Конечно нет, ведь он сам замешан в этом. Надеюсь, сенаторы не пойдут по тому же пути", — заявил Нэнси Пелоси, председатель Палаты представителей Конгресса США.

Расчет на то, что некоторым из сенаторов уже осенью нужно переизбираться. Наименее уютно себя чувствует те, кто представляет так называемые колеблющиеся штаты. Избиратель там смешанный, и получается, что давление на таких республиканцев двойное: в Конгрессе — со стороны коллег демократов, из Белого дома — со стороны Трампа. Нервы выдерживают не у всех.

- Сенатор Мак Салли, будет ли Сенат учитывать новые доказательства в процессе об импичменте?

- Ману, вы либеральный бездарь! Я не буду с вами разговаривать!

У тех, кто, надев футболки и взяв в руки баннеры с требованием об отставке Трампа, вышел к Конгрессу, доступа к сенаторам нет. От властей к митингующим обращалась полиция. Сначала просили разойтись мирно, потом начались аресты.