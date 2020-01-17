Хоронить карьеру Гончарука рано: Зеленский не принял отставку премьера

Развал команды Зеленского или дешевая пиар-акция? Вся Украина сегодня, 17 января, гадала над тем, что может означать демарш премьер-министра Гончарука. Он официально объявил об отставке, но заявление почему-то подал президенту, а не парламенту, как того требует закон. В сам парламент он приехал перед закрытием сессии, когда рассмотреть его просьбу уже было невозможно. Уйти Гончарук решил после вчерашнего скандала с аудиозаписью одного из его закрытых совещаний. Из этой записи страна узнала, что в команде президента думают о нем подчиненные. Как эти тайные мысли теперь отразятся на реальной политике?

В Верховной раде готовились задавать вопросы правительству, даже взгромоздили на трибуну два внушительных куска угля и отбойный молоток, чтобы спросить о судьбе украинских шахтеров. Депутат Сергей Шахов заявил, что люди, которые сидят под землей, бедствуют. Кто теперь будет за это отвечать, непонятно. Вальяжно зашедший в зал Алексей Гончарук, с которым все спешили сфотографироваться, готов сложить с себя полномочия премьера.

"Прежде всего, хочу извиниться за то, что правительство опоздало на правительственный час. Это связано с моим решением: я обратился к президенту Украины и передал ему свое заявление об отставке", — сообщил Алексей Гончарук. Во время выступления депутаты не сидели на местах, ходили, разговаривали и снимали на телефоны. Когда Гончарук спускался с трибуны, одни кричали "Долой!", а другие аплодировали. По этому поводу депутат Сергей Власенко заявил, что овации являются абсолютно непонятными, поскольку данный человек сказал, что у Зеленского в голове туман и пустота. Это относится к аудиоскандалу, в который попал Гончарук — на встрече с министрами финансового блока и главой Нацбанка он нелестно отзывался о профпригодности — собственной и президента.

"Я полный профан в экономике. Пока у президента не будет в голове ответа на этот вопрос, у него будет пустое место там, и к нему будет прилетать эта хрень на тему облигаций. Она попадает в голову только потому, что у него там туман", — фрагмент высказывания Гончарука о Зеленском.

Записи были кем-то обнародованы. Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал данную ситуацию. По его словам, вопрос безопасности их очень волнует. "Я думаю, что этим мы займемся отдельно, потому что не исключено, что все записи были сделаны людьми, заказ которым поступил не изнутри страны, а из-за ее пределов. В условиях войны такое прослушивание топ-чиновников недопустимо", — отметил чиновник.



В кулуары Верховной рады занесли большой, накрытый тканью ящик. Некоторые пошутили, что это гроб Гончарука, но нет — это 3D-икона. Хоронить карьеру Гончарука рано. В президентском офисе подтвердили, что заявление об увольнении по собственному желанию к ним поступило. Глава государства рассмотрит это заявление, а о результатах офис президента сообщит дополнительно. Только вот Украина — парламентско-президентская республика, и уволить премьер-министра здесь может лишь Верховная рада.

"Это просто дешевый вариант розыгрыша того, что он готов уйти в отставку. При этом пишет заявление почему-то президенту, с правом передачи парламенту, хотя хорошо знает или должен знать: он должен с подобным заявлением обращаться в Верховную раду", — прокомментировал обстановку сопредседатель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук.

Сегодня Гончарук в Раду так и не обратился. Более того, в статусе премьер-министра он провел несколько деловых совещаний в кабмине. С завтрашнего дня парламент уходит на двухнедельные каникулы — отставку будет принять некому.

Только что стало известно, что Владимир Зеленский не принял отставку Гончарука, поскольку сейчас не время расшатывать политическую и экономическую ситуацию в стране.