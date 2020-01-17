75 лет освобождению Варшавы: какую историческую правду пытаются забыть поляки

17 января исполняется 75 лет освобождению Варшавы. Но юбилейную дату польские власти отмечать отказались, заявив, что не видят повода для торжеств. Поведение Польши прокомментировал Сергей Лавров. И.о. глава МИД России отметил, что в стране сносят памятники красноармейцам, а руководство Польши намерено использовать предстоящий в Иерусалиме форум памяти холокоста для переписывания истории.

Ну, а Минобороны России опубликовало архивные документы, проливающие свет на детали Висло-Одерской операции, в ходе которой город отбили у гитлеровцев, на Варшавское восстание и на то, что происходило в концлагерях, которые Рейх устроил на территории Польши.

Случилось немыслимое: официальные власти Варшавы отказались отмечать 75-ю годовщину освобождения столицы Польши от нацистов. И то, что происходит — флаги, форма, молодые люди и ветераны — все это теперь называется. Но сколько этих лиц, и какие это лица! У вечного огня венки и почтительная тишина.

"Как можно говорить, что эта дата неважная? Ведь в этот день освободили Варшаву. Если бы не поляки и не русские, то нас бы отправили в печи, как моего отца. О какой оккупации вообще можно говорить?" — удивляется Тадеуш Терлецкий, ветеран Второй мировой войны.

Лех Валенса — политический тяжеловес Польши — уже призывал нынешние власти признать очевидное: Красная армия освободила Освенцим. Новость об отмене празднования освобождения Варшавы встречает, снисходительно пожимая плечами.

"Сейчас правящие в Польше ведут себя странно, как вы и рассказываете. Но это их дело, народ их выбрал, и они поступают так. Я бы поступил иначе, я бы стремился к максимальному примирению с Россией". Мы возьмем себя в руки, в конце концов? Одна сторона и другая. Я спрашиваю: сколько еще шишек набьем, сколько крови прольем, чтобы пойти верной мудрой дорогой? Я к этому призываю", — заявил Лех Валенса, президент Польши в 1990-1995 годах.

75 лет назад было холодно, минус 10 градусов, ветер. С севера и юга на фашистов давили силы 1-го Белорусского фронта. Но первыми в город ворвались бойцы Войска Польского. Это был ад.

"С жестокостью изощренных садистов гитлеровцы разрушали квартал за кварталом. Спровоцированное лондонским польским эмигрантским правительством и руководством Армии Крайовой в августе-сентябре 1944 года восстание в Варшаве завершило разрушение города. Бросив на подавление восстания авиацию, танки, артиллерию, немцы превратили столицу Польши в руины. Десятки тысяч жителей были уничтожены, остальные изгнаны. Город мертв", — писал маршал Советского Союза, командующий войсками 1-го Белорусского фронта Георгий Жуков.

Ему было всего 12 лет, когда началось восстание. Помогал раненым, строил баррикады. Оружия ему не дали. Не только потому, что совсем мал. 1 августа 1944 года, когда из Лондона от эмигрантского правительства пришел приказ, у восставших была одна винтовка на 40 человек и один автомат на 100 человек. Пан Бартниковский себя тогдашнего называет маленьким мужчиной. Его восстание закончилось через 10 дней.

"Это очень коротко было — 10 дней. Огромная радость, тревога, радость, тревога и потом неволя", — вспоминает Богдан Бартниковский, узник концлагеря Освенцим.

Его отца убили, его самого с матерью поймали и отправили в Освенцим.

Из донесения Армии Людовой о восстании в Варшаве: "Не занято ни одного вокзала, не взорваны железнодорожные пути, что дало немцам возможность свободно использовать их в период всего восстания. Не заняты мосты, Костюшковское побережье и автострада оставлены в немецких руках. Словом, не занято ни одного пункта, имеющего стратегическое значение".

Но повстанцы бились тем отчаяннее, чем отчетливее понимали свою обреченность. И это приводило нацистов в бешенство. 63 дня сопротивления. У командования Армии Крайовой идея была проста и безнадежна: занять Варшаву до прихода Красной армии, захватить политическую власть и не делиться победой ни с кем, даже с поддержавшей восстание Армией Людовой. К советским войскам и Войску Польскому, что воевали бок о бок, отношение, как к врагам.

Вот перехваченная разведкой инструкция подпольщикам Армии Крайовой. Среди 45 пунктов есть такой (берлинговцами здесь называют Войско Польское): "Диверсии — обмундирование берлинговцев, либо советское. Электрические фонари, велосипеды, удостоверения личности берлинговцев".

Есть сведения, что под такой маскировкой совершались не только диверсии, но и убийства. Но даже в этих условиях Красная армия помогала восстанию: сбрасывали оружие, боеприпасы, продовольствие. Подавляющее большинство варшавян ждало прихода советских войск, но сил им не хватало. Во время рывка к Варшаве потери составляли порой до 70 процентов личного состава. А вспыхнувшее восстание стало для советского командования полной неожиданностью.

Немецкая хроника 2 октября 1944 года. Генерал Армии Крайовой Тадеуш Бур-Комаровский капитулирует. Немецкий автомобиль увозит его в немецкий лагерь для пленных офицеров. Истерзанной Варшаве предстоит еще больше двух месяцев кромешного ужаса. Когда 17 января Варшаву освободили, в городе оставалось всего несколько десятков тысяч жителей: те, кто чудом не погиб, но и бежать уже не мог.

Из письма военнослужащего С.В.Копченова: "Сегодня мы получили две буханки хлеба и отдали ребятишкам. Очень жалко на них смотреть. Хорошие ребятишки, белокурые, но все рахитики со слабыми, кривыми ножками".

На следующий день в город хлынули люди. На кадрах хроники видно, как это было, и что пришлось им делать, чтобы вернуть город к жизни. И везде рядом красноармейцы: разбирают завалы, прокладывают коммуникации, кормят, лечат.

Варшаву отстраивали вместе. Эта высотка в самом центре — подарок. Кусочек Москвы в польской столице. Правда, сегодня, чтобы увидеть ее целиком, нужно рассеять набежавший туман.